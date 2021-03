Roque, usec, director naka-quarantine sa San Juan

SUMASAILALIM ngayon sa quarantine ang isang broadcaster ng PTV4, isang Presidential Communications Operations Office (PCOO) Director at isang undersecretary ng isang departamento sa isang isolation facility sa San Juan City.

Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, kasama niya sa nabanggit na pasilidad ang tatlo, at nilinaw na mild at asymptomatic lamang ang mga ito.

Ang lugar aniya ay isang Oplan Kalinga facility na para lamang sa mga hindi grabe ang kontaminasyon sa COVID-19.

“Kagabi lamang tatlo ang kilala kong pumasok dito sa same isolation facility, may isang sikat na broadcaster po, tapos ‘yong isang tao ko sa opisina, isang director po namin na naging closed contact ko at isa pa pong undersecretary ng isang departamento na pumasok din dito sa isolation facility,” ani Roque.

Tumanggi namang pangalanan ng kalihim ang broadcaster at PCOO director na naka-quarantine.

“I don’t know if he has gone public about it, but Im sure in a matter of time he will go public po no, sila po mild and asymptomatic,” dagdag ni Roque.

Matatandaang sinuspinde ng PTV 4 ang regular programming nitong Miyerkoles para sa malawakang disinfection matapos makapagtala ng COVID cases sa ilang empleyado.

Batay sa inilabas na record ng PCOO, mayroong 19 na aktibong COVID cases sa PTV4, 84 ang naka-recover at dalawa ang namatay noong April 10 at December 21, 2020. (Aileen Taliping)