Roque prangka, malikot ang bunganga

Pinalitan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang tagapagsalita sa katauhan ni dating Kabayan Party-list Rep. Harry Roque.

Inanunsiyo ng Pangulo ang pagtalaga kay Roque sa kanyang birthday Party noong Biyernes ng gabi na ginawa sa Davao City.

Ayon sa Pangulo, angko­p si Roque na maging tagapagsalita ng Malacañang dahil pareho silang prangkang magsalita.

“Hindi na congressman, secretary na siya. To get the message clear, sabi ko Harry will fit the… kasi medyo malikot ang bunga­nga namin,” pahayag ni Pangulong Duterte.

Sinabi pa ng Pangulo na ang gusto niyang presidential spokesman ay articulate at may malawak na kaalaman sa gobyerno. “I want somebody who is articulate, somebody who has a working knowledge of at least the government.

We do not expect him to be a lawyer like Tatad noon. But somebody who can explain to the public what is on the mind of the President and articulate him before the public,” dagdag pa Pangulo.

Samantala, tinawaga­n umano ni Roque si outgoin­g Presidential Spokesman Ernesto Abella at humingi ng paumanhin­ dito sa pagkakatalaga sa kanya bilang kapalit nito.

Nilinaw ni Roque na ayaw niyang mang-apak ng kapwa kaya kinausap niya sa telepono ang papalitang opisyal at naintindihan naman umano nito ang nagin­g desisyon ng Pangulo­.

Hindi naman tinukoy ni Roque ang dahilan ni Pangulong Duterte kung bakit siya ang ipinalit kay Abella bilang tagapagsalita at sinabi lang aniya ng Presidente na isa itong pastor.

“Ang sabi ng Presidente­, si Abella ay talaga pong pastor, hindi naman daw simbahan ang Malacañang at ang kailangang-kailangan ay naintindihan ang kanyang ibig sabihin at nakaka-anggulo rin,” pahayag pa ni Roque.





Sa Nobyembre 6 manunumpa si Roque kay Pangulong Duterte.

Inupakan naman ng mga kongresista na kabilang sa tinaguriang ‘Magnificen­t 7’ ang pagkakahirang kay Roque.

Ayon kay Akbayan Party-­list Rep. Tom Villarin­, saktong-sakto ang pagiging abogado at pagka-eksperto ni Roque sa international law dahil madedepensahan nito ang Pangulo sa Internationa­l Criminal Court.

“As a self-proclaimed human rights advocate­, I wish him luck in defendin­g the horrendous human rights record of this administration­.

The appointment also releases him from the challenge of masquerading as a minorit­y leader,” ani Ifugao Rep. Teddy Baguilat.

“The charade is now over as Roque is liberated and obligated to be the President’s official apologist,” ayon kay Albay Rep. Edcel Lagman.