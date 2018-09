Roque: nag-usik-usik lang sa laway ang grupo sa mga komunista

Wala panumbalinga ni Presidential Spokesman Harry Roque ang grupo sa Komunista tungod sa pag-apil-apil niini sa isyu nga giatubang karon ni Senator Antonio Trillanes IV.

Subay kini sa gipagawas nga pamahayag sa Communist Party of the Philippines (CPP) nga giingong giabusoha ni Presidente Rodrigo Duterte ang iyang gahum aron lang lisud-lisuron ang iyang mga kritiko

Gawas niini gipakasusama usab nila si Presidente Duterte sa pagkadiktador sama ni kanhi Pangulong Ferdinand Marcos.

Matud ni Roque nga dili angayan ang mga komunista sa ilang komento tungod kay sila gideklarar nga terorista sa European Union ud sa Amerika.

Matud niya nga dili angayang hatagan ug panahun ang CPP-NPA.

“The CPP NPA has been labelled a terrorist group by both the European Union and United States, they do not deserve any comment from the Presidential Spokesperson. Terrorists should not be responded to,” matud ni Roque.