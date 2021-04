Roque nadale uli ng coronavirus

Naka-confine ngayon sa isang pagamutan si Presidential Spokesperson Harry Roque matapos na ma-infect uli ng COVID-19.

Sa ipinadalang pahayag sa Malacañang, sinabi ng kalihim na masyadong mabagsik at mabilis makahawa ang COVID-19 kaya dapat na gawin ang lahat ng pag-iingat ng publiko.

“I am now admitted in a hospital for COVID treatment. This is to say that COVID-19 is more transmissible now so we have to do extra precaution,” ani Roque.

Pero tiniyak ng kalihim na kahit naka-confine siya ay mag-aanunsiyo pa rin kung mananatili o mababago ang quarantine qualification sa NCR Plus bubble batay sa magiging resulta ng pulong ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nitong Sabado.

“I am asking for your sincerest prayers to all afflicted with COVID-19 in the country and around the world. God bless and protect us all,” hiling pa ni Roque.

Unang nagpositibo si Roque sa COVID-19 noong Marso 15 at sumailalim sa quarantine subalit hindi nagpaospital dahil siya ay asymptomatic. Natapos ang kanyang quarantine at inihayag noong Marso 25 na negatibo na siya sa virus. (Aileen Taliping/Prince Golez)