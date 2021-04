Roque luhaan sa COVID bakuna

Maghihintay ng tatlong buwan si Presidential Spokesman Harry Roque bago ito maturukan ng COVID vaccine.

Nabigo ang kalihim na makapagpabakuna sa Quezon City nitong Linggo matapos payuhan ng mga doktor na kinakailangang maghintay ng 90 days ang mga nagpositibo sa COVID-19.

“I was in the vaccination center yesterday but they did not give me my vaccination because they reminded me as a positive or someone who tested positive, I need to wait 90 days before I could get my vaccination,” ani Roque.

Buwan ng Marso nang magpositibo si Roque sa COVID-19 kaya sumailalim ito sa isolation at quarantine.

Naunang pumila si Roque sa Philippine General Hospital (PGH) noong unang araw ng roll out ng vaccination program nitong Marso, subalit hindi ito binakunahan dahil mayroon itong comorbidities gaya ng diabetes at sakit sa puso.

Nitong Easter Sunday ay nagtungo muli ang kalihim sa Emilio Aguinaldo Elementary School para magpabakuna subalit hindi rin nabakunahan dahil kailangang maghintay ng 90 araw. (Aileen Talliping)