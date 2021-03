Roque kay Marcos: IATF masigasig, konti lang tsugi sa virus

TINABLA ng Malacañang ang hirit ni Senadora Imee Marcos na i-overhaul ang Inter-Agency Task Force (IATF) dahil sa tila wala naman umano itong nagawa sa loob ng nakalipas na isang taon para malutas ang problema sa COVID pandemic.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na taliwas sa paniwala ng senadora, napakarami na ang nagawa ng IATF kaya naging minimal ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 kung ikumpara sa ibang mayayamang bansa.

Kung hahanapin ang Pilipinas aniya sa world statistics ay pang-67 sa case fatality rate habang pang-30 naman sa bilang ng mga aktibong COVID cases.

“Ito po ang nagawa ng IATF. Kung hindi po siguro naging vigilant ang ating Presidente at ang IATF, we would be in a worst position today,” ani Roque.

Kung tumaas man ngayong buwan ang kaso ng mga nagkakasakit sa COVID, sinabi ng kalihim na may kinalaman ito sa pagsulpot ng mga bagong COVID variant. (Aileen Taliping)