Roque ‘di nahawa kay Ano

Ligtas sa peligro si Presidential Spokesman Harry Roque matapos magkaroon ng physical contact kay Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año na nagpositibo sa COVID -19 sa ikalawang pagkakataon.

Sinabi ni Roque na nakapagpasuri na siya noong Sabado at negatibo ang resulta ng kanyang polymerase chemical reaction (PCR) test .

Nag-self isolate aniya siya sa loob ng 14 na araw matapos manggaling sa Davao city kung saan nakasabay sa eroplano si Secretary Año.

“Tapos na po ang ating isolation at nagpa-PCR testing tayo noong Saturday, negative po ang resulta.Last week naka-isolation tayo dahil nakahalubilo natin si Secretary Año, pero today is our 14th day since our physical contact,” ani Roque. (Aileen Taliping)