Roque binusalan ni Locsin sa WPS issue

Iginiit ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., na siya lang ang may karapatang magsalita kung ano ang mga teritoryong nasasakupan ng Pilipinas.

Ito’y kasunod nang naging pahayag ni presidential spokesperson Harry Roque na hindi umano parte ng exclusive economic zone (EEZ) ng Pilipinas ang Julian Felipe Reef.

Taliwas ito sa itinakdang 200 nautical mile rule patungol sa EEZ ng United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

“There is only one voice on what’s ours: mine. Period. Not even the military has any say. I speak for the President on this subject,” ayon kay Locsin.

Dagdag pa ni Locsin sa isa pang tweet, dapat ay ipaubaya na lang sa DFA ang usapin tungkol sa West Philippine Sea dahil kahit militar ay wala aniyang kinalaman dito.

Matatandaan na nag­hain ng diplomatic protest ang Pilipinas kontra China nang maispatan ang aabot sa 200 Chinese vessel sa Julian Felipe Reef.