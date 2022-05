Rookie-MVP si Abando

MAY pagkakataon maihanay sa mga unang manlalaro ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball si Letran Knights forward Rhenz Abando na nakatakdang magwagi ng Rookie of the Year at Most Valuable Player award sa isang season.

Malaking bagay ang naitulong ng 24-anyos na high-flying forward sa kampanya ng Letran Knights para muling makabalik sa 97th season Finals at mamuro ng back-to-back title matapos ang Game 1 come-from-behind victory nitong nagdaang Linggo sa FilOil Flying V Centre sa San Juan City.

Rumerehistro ang 6-foot-2 forward mula Sto. Tomas, Pangasinan ng 15.73 points, 6.36 rebounds, 1.73 assists at 1.27 shot blocks per game mula sa bench, na maaari namang maging kauna-unahang manlalaro na nagwagi ng MVP bilang bench player.

Kaoag pormal nang naideklara na bagong Rookie-MVP ang dating University of Santo Tomas standout, dalawang dating manlalalro muna ang nakakuha ng parehong parangal – isang purong Filipino at dalawang Foreign student-athlete.

Ang kauna-unahang Rookie-MVP na nagwagi sa NCAA ay si Gabby Espinas ng Philippine Christian University (PCU) Dolphins noong 2004 season na sinundan ni Sam Ekwe ng San Beda University (SBU) Red Lions taong 2006 at ni Allwell Oraeme ng Mapua University (MU) Cardinals sa 2015 edition.

Ilan pa sa mga inaabangang maaaring makasama ni Abando sa mga listahan ng pinakamahuhusay na manlalaro ngayong season ang kasangga nito sa Letran na si Jeo Ambohot, na napili ng Converge FiberXers sa PBA draft bilang 3rd pick kasunod ang 4th pick na si Justin Arana ng Arellano Chiefs, gayundin sina 6th pick JM Calma ng San Sebastian-Recoletos at Will Gozum ng host na DLSU-CSB Blazers.

Gayunpaman, magkaka-alaman rin sa darating na Linggo kung masusungkit ng Colegio de San Juan de Letran Knights ang kanilang ikatlong back-to-back at ika-19th NCAA men’s basketball tournament title sa Game 2 – subalit tinitignan rin kung may pagkakataon bang makakabalik si Abando sa best-of-three titular showdown sa FilOil Flying V Centre sa San Juan City.

Ito’y kasunod ng ankle injury na natamo sa Game 1 ng kasagsagan ng third period, ngunit sa kagandahang loob ay walang fracture na nakita sa isinagawang X-Ray dito nitong nagdaang Linggo.

Araw-araw na oobserbahan at daraan sa rehabilitasyon si Abando hanggang masubukang makabalik ito sa laro laban sa Mapua Cardinals.

Naging malaking tulong para sa Letran ang kapwa transferee galing UST na si Paolo Paraiso na kumamada ng 14 puntos, 5 boards at 5 assists at sina Louie Sanggalang, Ambohot at 2019 Finals MVP Fran Yu na namuno sa depensa at atake ng Knights sa ilang mga importanteng sandali para maitulak ang 68-63 panalo sa binansagang “Battle of Intramuros.” (Gerard Arce)