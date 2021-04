Rookie card ni LeBron pumalo ng P251M

UMABOT sa halagang $5.2 million o P251 milyon ang signed rookie card ni NBA superstar LeBron James, Lunes (Manila time) ayon sa anunsiyo ng PWCC Marketplace sa Instagram.

Ipinakita ng PWCC Marketplace sa kanilang Instagram ang record-breaking 2003-2004 Upper Deck Exquisite Collection RPA (rookie patch autograph) parallel LeBron James card.

Ang nasabing Beckett Grading Services-graded 9 card ay sinasabing pinakamahal na basketball card matapos lampasan ang $4.6 million o P222 million ng 2018-2019 Panini National Treasures Luka Doncic Logoman RPA nitong Marso.

Napantayan naman ng rookie card ni James ang 1952 Topps Mickey Mantle card na may halagang $5.2 million na nabili ni Rob Gough nitong Enero.

“At the heart of every collector in 2003, was the hope of pulling the ultra-rare Lebron James Rookie Patch Auto Parallel numbered to 23 copies. With so few ever becoming available and demand increasing by the day, this card is quickly becoming the crown jewel of all sports card investing,” saad ng PWCC Marketplace sa kanilang Instagram post.

Sa 18 season ni James sa NBA, nakakopo na ito ng apat na NBA championship, apat na NBA Finals MVP, apat na league MVP at naging 17-time NBA All-Star. (JAToralba)