Ronnie nagtinda ng baboy sa palengke

Para maiba sa mga nagba-vlog, ang pagtitinda sa iba’t ibang establishment ang pinagtripang i-content ng singer na si Ronnie Liang.

Sa titulo ng vlog niyang “Trip Ni Oppa”, nakikipag-collaborate si Ronnie sa mga tindahan at fast food chain para maibahagi nito sa mga viewer ang experience niya sa pagiging tindero.

Unang sabak ni Ronnie, sa isang branch ng McDonalds, kung saan siya ang kumukuha at nag-abot sa take-out counter. Ang ikalawa naman ay sa palengke, kung saan nagtinda naman siya ng karne ng baboy.

Hindi nga lang maganda sa paningin ang ginagawa ng singer, dahil may mga moment na hindi niya naisuot ng maayos ang kanyang face mask.

Posibleng para ma-identify ng mga bumibili si Ronnie kaya minsan ay labas ang kanyang ilong o ang mukha at halos na wala na itong protection shield.

Pero may mga frame sa vlog na nakasuot ng buo ang face mask at face shield niya.

Janice nagpabakuna ng Sinovac

Nabakunahan na si Janice de Belen ng kontra COVID-19. Nakaposte sa Instagram ng aktres ang larawan nito na binabakunahan.

Nagpasalamat sa Parañaque government si Janice sa magaan na proseso ng pagpapabakuna niya. Sumaludo rin siya sa mga frontliner na nagbabakuna sa kanila.

May nag-usisa kung bakit nauna pa si Janice magpabakuna? Ang sagot ni Janine, kabilang siya sa kategoryang A3 (with comorbidity). Sinabi rin nitong Sinovac ang itinurok sa kanya.

Perci, Jun nagpakilig sa Twitter

Nagpasabog ng good vibes sa Twitter ang mag-asawang Direk Jun Lana at Direk Perci Intalan, na nagpalitan ng kani-kanilang love messages sa isa’t isa.

Birthday kamakailan lang ni Perci at idinaan ni Jun ang matamis nitong pagbati sa tweet.

“Happy birthday my forever love @percinopery,” tweet ni Jun na kakabit ang larawan ng mga bulaklak.

“First time I got flowers! Thank you my love @junrobleslana for always making me feel like all my birthday wishes already came true,” sagot naman ni Perci.

Nagmistulang mga teenager na magka-love team ang dalawa sa palitan ng lambingan sa socmed kaya kinilig ang mga netizen.

Mister ni Dawn bongga ang doll house

Kung ang ibang mga artista ay abala sa pagluluto, pagpipinta, pagbebenta ng mga kung ano-anong item on line, kakaiba naman ang mister ni Dawn Zulueta na si Anton Lagdameo.

Sa posting ni Dawn, ang paggawa raw ng doll house ang pinagtuunan ng pansin ni Anton sa quarantine life nilang pamilya. Pinoste ni Dawn ang mga larawan ng doll house at ang asawa na gumagawa sa harap ng doll house.

Makikita sa mga larawan ang maayos na detalye ng dollhouse, mula sa mga furniture, interior, na animo ay isang architectural obra ang itsura.

Sey ni Dawn, isang taon ginawa ng kanyang asawa ang dollhouse, at patuloy na nitong inaayos ang project. Bumilib naman ang mga netizen sa ganda ng dollhouse.