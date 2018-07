Ronnie Alonte gusto nang mag-quit sa showbiz

Gusto nang mag-quit sa showbiz, ang agad mong maiisip sa Instagram post ni Ronnie Alonte.

Sa true lang, ang fresh, guwapo ni Ronnie sa pinost niyang picture na kung saan ay super happy siya, may bitbit na bag. Simpleng bagets, pero feel na feel mo ang happiness sa nakakahawa niyang ngiti.

‘Gusto ko na ulit bumalik dito. Yung nag-aaral lang,’ sabi ni Ronnie.

At nag-alala ang mga kasamahan niya, lalo na sa Hashtag, kaya kanya-kanyang mensahe ang mga ito. Ang mga fan ay nagsabi rin na nasa tabi lang sila at hindi nila iiwanan si Ronnie.

‘Huy bossing, dito lang kami mga tunay mong kaibigan. Laban lang.’ sabi ni @anyeong_marcus.

‘Ano problema tol? Ingiti mo lang tulad nang nakagawian kung ano man yan. Si r2 pa ba? Lakas,” sabi naman ni @immarkcoleta.

Anyway, may mga haka-haka ang mga fan ni Ronnie na parang may pinagdadaanan ang relasyon nila ni Loisa Andalio. Hiwalay na ba sila?

@stella_miralles “We love you Ronnie 😘 Sa mga panahong may problema, kausapin ang mga kaibigan, pamilya, at siyempre si God. Laban lang sa mga pagsubok.’

@kemverlyquinones ‘May pinagdadaanan k po ba Ronnie. Parang sa mga tweet mo at post mo meron. Dito lang kme mga fans mo.Love you po both Loinie.’

@sharwenah ‘Akala ko ba @hastag_r2a panghabangbuhay mo c loisa anu nangyari manindigan ka nman idol pa nman kita pra kai loisa pero prang sinasaktan mo lng c loisa. Di ko kya pagwala ag loinnie gabi2x ako nagpupuyat sa kakapanuod ng mga videos nio nkakakilig peo now nasasad nman ko khit nasa kuwait ko peo lage ako nkaupdate sa lionnie.’

@ecinue14 ‘Hindi namin alam ang ng yayari @hashtag_r2a @aikkalonte pero kaming mga loinie kapit lng kame para sa inyo. Kung may nagawa man c @iamandalioloisa sana naman pwde pang pag usapan, tao lng sya nagkakamali at nasasaktan. Kung importante sayo c loisa please naman bawasan ang pride mag usap kayo. C elisse at mcoy, julia and joshua nag aaway pero nagkaayos din, sana naman kayo din ni loisa. Ang Diyos nga nagpapatawad tao pa kaya.”