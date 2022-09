Rondina, Pons magpapasiklab

SASABAK sa dalawang international beach volleyball competition ang tambalan nina back-to-back Southeast Asian Games bronze medalist Cherry Ann “Sisi” Rondina at Bernadeth Pons, mas kilala bilang “SiPons” sa Asian Volleyball Confederation (AVC) Asian Beach Tour Roi-et Open at AVC Senior Women’s Beach Volleyball Championship sa Thailand simula Sabado.

Nasundan ang matagal na samahan nina Rondina at Pons ng bronze medal finish sa 31st Southeast Asian Games sa Tuan Chau, Quang Ninh sa Hanoi, Vietnam, kasunod ng parehong medalya sa Manila edisyon nung 2019.

Sasabak rin ang duo nina Dij Rodriguez at Gen Eslapor sa torneo tampok ang host Thailand na may apat na koponan, Australia (2), China (2), Hong Kong, Japan (2), New Zealand (2), Singapore (2), Chinese Taipei (2), Malaysia, Vanuatu at Vietnam.

Magsisilbing mga coach ng koponan sina University of Santo Tomas multi-titlist Paul Jan Doloiras at assistant Romnick Rico. (Gerard Arce)