Rondina, Laure GOLDen Tigresses

Yangsters kamusta? Volleyball fans ba kayo? Yown sakto! Volleyball ang ating topic ngayong araw.

Kung pag-uusapan ang UAAP 81 Women’s Volleyball Tournament, imposibleng hindi mabanggit­ ang prolific duo nina graduating­ captain Cherry “Sisi” Rondina at rookie sensation Eya Laure ng University of Santo Tomas Golden Tigresses.

Kapag nagsanib-puwersa na kasi ang dalawa sa playing court, wala ka nang magagawa kundi madala at sumabay sa famous cheer ng mga Thomasian na “Go USTe! Go USTe! Go USTe! Go go go!”

Paano mo nga ba kasusuklaman ang team na ‘to kung sa cheer pa lang nila eh mapapaindak ka na sa iyong kinatatayuan?

Markado ang pangalang Rondina at Laure nang pagtulungan nilang dispatsahin ang three-peat champions De La Salle University Lady Spikers sa kanilang semifinal showdown noong May 5.

Dahilan ito para mabigo ang Taft-based squad na maglista ng four straight UAAP crown na naging mitsa naman para makabalik sa UAAP women’s volleyball finals ang Tigresses matapos ng walong taon.

Ang 5’10” rookie at former UAAP Juniors MVP na si Laure ay naglista noon ng kanyang career-high 25 points mula sa 21 attacks. Habang si Rondina naman ay nagtala ng 17 points at 10 excellent receptions.

Hindi pa man natatapos ang kanilang best-of-three title series ng Season 77 champions Ateneo Lady Eagles (kasalukuyang naglalaban sa Game 1 finals habang isinusulat ko ang kolum na ito), feeling kampeon na sina Rondina at Laure.

Sa lahat ng volleybelles sa UAAP, si Rondina ang may pinakamahabang buhok. As in!

Bakit nga?

Siya lang naman ang tatanggap ng Most Valuable Player award ngayong UAAP Season 81, bukod pa rito ang kanyang Best Scorer award at 2nd Best Open Spiker honors patunay dito ang kanyang impressive figures sa laro na nag-a-average ng 17.7 points per game, 33.38 spiking percentage at 3.98 digs per set.

Ito na ang huling taon ni Rondina sa UST na naging mas lalong memorable dahil bukod sa naibalik niya sa finals ang USTe, ay nakuha niya rin ang kanyang unang indoor volleyball MVP plum, na ngayon ay maihahanay na niya sa kanyang apat na MVP awards sa UAAP Beach Volleyball Tournament at apat na beach volleyball titles sa liga.

Winner din si Laure bilang Rookie of the Year at 1st Best Open Spiker ngayong Season 81 na normal ng numero ang 16.4 points per game at 35.90% sa attacking department.

Dahil sa dalawang ito, I am proud to say na hindi kakayanin ng USTe na makabalik sa finals nang wala ang tandem nina Rondina at Laure.

But of course, at the end of the day, volleyball is a team sport and about teamwork.

“No man is an island” sabi nga.

Kaya naman hindi puwedeng i-discount ang kontribusyon ng bawat isa, maliit man o malaki, may malaking impact pa ring taglay ito para sa tagumpay ng isang team.

***

Siya nga pala mga Yangster, gusto ko lang pasa­lamatan ang aking sponsor na Jewels Clothing Company. Thank you po Boss Patrick! Subukan ninyo na rin pong bumisita sa kanilang stores nationwide at huwag kalimutang i-like ang kanilang official social media accounts para maging IN sa napapanahong #OOTDs.

Sa may mga suhestiyon para sa mga future topics natin, maaari ninyo akong i-email sa mallare.arianne@gmail.com or puwede ninyo rin po akong i-follow sa: Twitter: @ariannemallare at Instagram: @sagittarianne.

Huwag din ninyong kalimutang i-follow ang @AbanteNews sa Twitter para lagi kayong updated sa latest issues.

Abangan ninyo po ulit ang ating next column sa susunod na Linggo, salamat!