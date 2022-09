Ronaldo super kilig sa KathNiel

Umamin ang beteranong aktor na si Ronaldo Valdez ay kilig na kilig siya kina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla sa tuwing pinanonood niya sila.

“They’re not just the heartthrobs na effective sa fans; malaking plus ‘yung magagaling sila. Ang galing nila. Sometimes I get to watch ‘yung scene nila, silang dalawa, ako mismo kinikilig! They’ve come a long way, they’ve evolved,” sabi niya.

Pag-amin pa niya na spoiled daw siya sa dalawa sa set at lagi siyang inaalagaan.

“Napakasarap kasama ni Kathryn. She’s such a nice, sweet, young girl,

tapos ang galing-galing pa. Si Daniel, I don’t know why, parang real lolo and apo kami. Sometimes we are enjoying our break. Istrikto sa akin ‘yan. He’s concerned about my health,” dagdag niya.

Isa nga raw ang “2 Good 2 Be True” sa hindi na niya malilimutang proyekto.

“This show is really, for me, one for the books. Ang saya. It’s my second family. The work doesn’t feel like work. Para lang kaming nag-i-excursion. Napaka-nice ng mga tao rito. I could even say na spoiled ako, e. I’m showered with food and love and affection. It’s really one big happy family. Even the work feels light, kasi nga brilliant actors ang mga kasama so madaling mag-interact within the scene,” chika pa niya.

Well, nangunguna pa rin ang “2 Good 2 Be True” sa Netflix Philippines at palagi pa rin usap-usapan ang mga eksena nito sa social media. (Dondon Sermino)