Ronald dating nurse, fashion designer na

Si Ronald Montes ay isang registered nurse na ngayon ay isa nang fashion designer.

Bago naging fashion designer si Ron ay nagtrabaho muna sya bilang isang assistant nurse sa St. Lukes Hospital sa Quezon City at nalipat bilang pioneer nurse sa St. Lukes Hospital sa BGC Taguig City.

Dahil sa pagnanais kumita ng mas malaki ay nagtrabaho si Ron bilang OFW sa Japan at Singapore. Naging dancer, extra sa television, production staff at model bilang sideline.

Sanay sa hirap si Ron dahil noong bata pa sya ay maaga na siyang nasabak sa mabibigat na trabaho.

Siya ay sinilang out of wedlock at tinaguyod lamang ng kanyang ina. Pagka- graduate ng high school ay nagtrabaho sya bilang construction helper at service crew sa mga food chains. Ito ang dahilan kung bakit sya nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo.

Dahil hindi niya natagalan ang pagtatrabaho sa hospital ay nagtrabaho naman siya bilang resort manager sa isang resort sa Marinduque at ito ang naging daan para lalong lumawak ang kanyang kaalaman sa Management at Marketing.

Dahil sa pangarap niya talagang maging fashion designer ay ginamit nya ang lahat ng kanyang karanasan para maka kuha ng inspirasyon at matupad ang lahat ng ito. Kumuha sya ng short course ng Fashion Designing sa Fashion Institute in the Philippines sa Ortigas.

Marami siyang natutunan sa kanyang pag- aaral para makapagsimula ng sariling negosyo sa garment industry. Gumagawa siya ng mga ready to wear at uniforms. Nagsa- subcontracting din siya ng kahit anong klase ng tahiin. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na Ilabas ang kanyang angking talent sa Fashion designing ng bigyan siya ng pagkakataon na makalahok sa mga fashion shows.

Ilang fashion show events na rin ang kanyang nalahukan. Habang nasa kalagitnaan tayo ng pandemya si Ron ay naging abala sa pag gawa ng scrubsuits at PPE suits ng mga frontliners. Last year ay nagbigay ng mga faceshield at facemask si Ron sa mga frontliners. Nakibahagi din siya sa aking misyon na tumulong sa mga frontliners sa pamimigay ng facemask.

Pangarap ni Ron na isang araw ay magkaroon ng sariling local brand label tulad ng Uniqlo at H&M sa mga sikat na Department Store sa Pilipinas kung saan ay may sarili niyang fashion collections na mura at kayang makipagsabayan sa mga imported na RTW. Hindi naman impossible na mangyari ang mga pangarap niya kasi masipag at matiyagang tao si Ron at higit sa lahat mapagbigay.

Kaya naman Pasikatin natin si Ron Montes para sa katuparan ng kanyang mga pangarap.