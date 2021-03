Romualdez nagpositibo, Batasan ni-lockdown

NAGPOSITIBO si House Majority Leader at Leyte Rep. Ferdinand Martin Romualdez sa COVID-19.

Nakuha ni Romualdez ang resulta ng kanyang RT-PCR swab test noong Marso 17, at agad na nag-isolate.

“Let me assure those who are concerned with my physical well-being that I am coping well despite experiencing symptoms of the disease, and that I am in high spirits,” ani Romualdez.

Nanawagan si Romualdez sa kanyang mga nakasalamuha na magpa-test at mag-self isolate.

Samantala, ni-lockdown ang Batasan Complex sa Quezon City mula Marso 18 hanggang 21 sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nahahawa ng COVID-19 sa Metro Manila.

Pero sinabi ni Speaker Lord Allan Jay Velasco na magpapatuloy umano ang trabaho ng mga kongresista at empleyado sa pamamagitan ng Zoom at iba pang online platform.

Sinabi naman ni House Secretary General Mark Llandro Mendoza na umakyat sa 33 ang bilang ng mga active case sa Batasan Complex, mula sa 29 noong Miyerkoles. (Billy Begas/Eralyn Prado)