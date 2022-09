Romnick kinontra si PBBM sa face mask

Naglabas ng Executive Order ang Presidente ng bansa ngayon na si Ferdinand Marcos, Jr, na ina-allow na nito na pwede ng hindi magsuot ng face mask sa labas o outdoor na lugar.

Ito ay sa kabila ng dumarami pa rin ang mga nagpo-positibo sa COVID-19.

Ang actor at isa sa cast sa palaging nagta-top trending sa Netflix na “2 Good 2 Be True” na si Romnick Sarmenta ay nag-tweet ng kanyang saloobin sa inilabas na na E.O. ng Pangulo.

Hindi sang-ayon si Romnick sa bagay na ito dahil para sa kanya, ang hindi pagsusuot ng face mask ay posibleng maglagay lang sa mas risk factor lalo na sa mga matatanda at mahihina ang resistensiya.

Kaya siya raw, magsusuot pa rin ng mask kahit na nasa outdoor para sa safety ng iba.

Aniya, “So people think that wearing a mask in an inconvenience. But is it more convenient to risk the elderly and those with weaker resistance?

“I wear a mask for others.”

At sinundan niya ng hashtag na, “wear your mask on.”

Oo nag-check in kami ni Xian sa isang hotel – Barbie

Ang daming sinagot na isyu, intriga ni Barbie Imperial sa kanyang YouTube vlog. Sinagot niya ang intriga sa kanila ng boyfriend ni Kim Chiu na si Xian Lim.

Ang isyu sa kanila, nag-check-in daw sila ni Xian sa isang hotel.

Natatawang sinagot ito ni Barbie na, “Ang nangyari do’n, sa Davao ‘yon, may lakad kami no’n at siyempre, isang hotel lang para madaling pumunta do’n sa event mismo.

“So kung sasabihin na nag-check-in kami, oo, nag-check-in talaga kami sa isang hotel pero that doesn’t mean na isang kuwarto kami.”

Sabi pa ni Barbie, “Saka, ang bobo naman namin no’n, pa-picture talaga?”