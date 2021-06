Romer Kagayutan artist na, frontliner pa

Tunghayan natin ang kwento ng isang magaling na artist na nagmula sa Pangil, Laguna.

“Ako si Romer Dofredo Kagayutan, 36 anyos. Simula pagkabata ay nakahiligan ko na ang sining at ang aking naging libangan ay ang pagguhit. Simula pagkabata ay nakasuporta na ang aking pamilya sa aking talento lalo na ang aking ama. Siya ang nagturo sa akin na ang lahat ng bagay ay makukuha sa pagsisikap. Kaya naman binabayaran ng aking ama ng P5 ang bawat drawing ko.

Noong nasa elementarya at high school ay lagi akong nananalo sa mga patimpalak at ang mga premyo ay naging malaking tulong sa aking pag aaral. Nagkasakit ang aking ama at medyo nagipit kami kaya ang aking mga kapatid na nakakatanda ang tumulong para ako makapagtapos sa pag-aaral.

Nagkaroon ng programa ang aming pamahalaang Bayan para maturuan at madagdagan ang kaalaman sa sining ng mga batang pintor mula sa aming bayan. Isa ako sa lumahok at naging miyembro at nagpasimula ng samahan ng mga pintor sa Pangil na tinawag na “Panguilikha Artist Guild” .

Ang samahang ito ang naging pinakamalaking impluwensya sa akin upang ipagpatuloy ko ang aking hilig sa pagpinta. Ang aming grupo ay 2 beses ring lumahok sa “Group Painting Contest” sa buong lalawigan ng Laguna at pinalad rin naging “champion” ng 2 beses . Isa rin sa mga naging layunin ng grupo ay hubugin ang talento ng mga kabataang pintor sa aming bayan.

Ako ay nag-aral ng kolehiyo sa Technological University of the Philippines TUP sa Ermita,Manila sa kursong Graphic Design ngunit hindi ko natapos at nagpasya na umuwi na lang ng probinsya.

Nang ako naman ay nasa aming probinsya na. Nagdesisyon akong kumuha ng Nursing Aide at Caregiver dahil nais kong mag-abroad. Natapos ko ang kurso pero hindi naman pinalad makapag-abroad. Kaya nag boluntaryo na lamang na magtrabaho sa isang ospital sa karatig bayan, sa Pakil, Laguna at naging isang “Volunteer Nursing Attendant”. Dahil ako ay isang “volunteer” lamang kaya wala akong suweldo. Ang tanging pinagkakakitaan ko ay ang pagpipinta. Pagkalipas ng isang taon ay pinalad naman ako maka kuha ng posisyon bilang isang Nursing Attendant hanggang sa maging permanente na.

Nang ako ay nagkaroon ng permanenteng trabaho nagdesisyon na ako na bumuo ng sariling pamilya

Naging inspirasyon ko ang aking pamilya sa pagpinta na una kong naipanalo sa National Competition sa bansa noong taong 2019 sa 3rd Tarlac National Painting Competition at nakakuha ako doon ng ikalawang pwesto.

Taong 2020 ay sumali ako sa 4th Tarlac National Painting Competition at nakamit ko na noon ang unang pwesto. Matapos ang patimpalak na ito ay lumaganap na ang pandemya ng Covid-19.

Isa ito sa naging malaking suliranin sa akin dahil sa ibinigay nitong pagkabalisa sa akin sa tuwing ako ay papasok sa trabaho bilang isang frontliner.

Ngunit sa tulong ng aking pamilya at pagpipinta ay nalampasan ko ang takot sa pandemya. At nang magkaroon ng patimpalak ang Robinsons Land ARTablado National Painting Competition nito ring taong 2020 ay sumali ako dito at nagkamit muli ng unang pwesto sa kategoryang “Non-Representational”. Matapos kong magkamit ng mga karangalang ito sa ilang National Competition, ako naman ay pinalad na maitampok sa isang segment sa “24 Oras” ng GMA 7 bilang isang tatay na Frontliner at isa ring Artist na handog para sa Father’s Day.

Isang inspirasyon si Romer sa lahat ng Ama ng Tahanan na tunay na nagpapakita ng katatagan kahit na sa kalagitnaan ng pandemya. Malaking hamon sa lahat ng Ama ng Tahanan lalo na ngayong panahon kung paano nila itatawid ang kanilang pamilya sa gitna ng kahirapan. Hindi lang magaling na Artist si Romer isa din siyang Frontliners na isang makabagong bayani sa kasalukuyang panahon. Kaya naman dapat lang natin “Pasikatin natin Siya” Hindi lang Pilipinas pati na rin sa buong mundo. Kailangan natin ang katulad ni Romer na isang Ulirang Ama. Itong buwan ng Hunyo ay ating pinagdiriwang ang Araw ng mga Ama. Kaya nakikiisa ang inyong lingkod sa pagbati sa lahat ng Ama ng Tahanan.

