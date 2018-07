Romeo walang pake, Maker nagpasensya

WALANG tatalo sa crossover ni Terrence Romeo, hindi umubra kahit ang flying kick ni 7-foot-1 Thon Maker ng Australia.

Sa riot ng Gilas Pi­lipinas-Australia, Lunes ng gabi sa Philippine Arena sa Bocaue, lumilipad ang mahabang tuhod at paa ni Maker. Parang galing pa sa runway, may buwelo.

Nilundag siya para mabigyan ni Jayson Castro. Sumunod si Romeo, mula sa likod ay tinalon din at binigwasan si Maker. Atras si Romeo, napunta sa likod ng isang Australian.

Takbo pabalik ang Milwaukee Bucks center din na si Maker, pumeke si Romeo pakaliwa, nang pabagsak na ang flying kick ng Australian big man ay nag-crossover si Romeo pakanan.

Hangin!

Maraming kumontra sa ginawa ng Gilas, pero nanindigan si Romeo.

“Dun sa mga kapwa namin players na nagsasabing embarassing kami wala kaming pakialam sa inyo . Kami mag kaka teammate sa loob kailangan namin mag tulungan. Hindi namin pwede pabayaan yung isat isa. Kung embaras­sing kami sa mata niyo bat di kayo mag convert ng australian,” tweet ni Romeo (@tbvromeo).

Si Maker, humingi na rin ng paumanhin. ‘Disappointed’ daw siya sa nagawa.

“Being from a war-torn country, basketball for me has always been a means to bring people together,” ani Maker, tubong Sudan at bata pa ay pumunta na ang pamilya sa Australia. “I feel a great responsibi­lity as an NBA player to carry myself in a way that promotes peace and unity.”

Umaasa raw siya na sa nangyari ay pag-aaralan ang seguridad sa mga susunod na laro. Inako rin niya ang responsibilidad sa ginawa.

“I take responsibility for my actions knowing that they were a result of MY DESIRE to protect my teammates and myself,” dagdag ni Ma­ker.