Romeo San Miguel na bagong bahay ng pasaway!

KINUHA ng San Miguel Beermen ang kontrobersiyal na guard na si Terrence Romeo mula sa TNT KaTropa kapalit ni Brian Heruela, David Semerad at 2020 first round draft pick.

Isa pang trade ang naganap sa pagitan naman ng San Miguel at Blackwater para kay Paul Zamar.

Ipinaalam na sa mga manlalaro ang mga negosasyon kung saan ang mga dokumento ay ipinadala na sa opisina ng PBA para maaprubahan ni Commissioner Willie Marcial.

Sinabi ni Marcial na bilang proseso ay pinag-aaralan pa ng apat katao na trade committee ng liga sa pangunguna ni technical supervisor Erik Castro ang mga nais na pagpapalitan ng mga ­koponan.

Una nang ipinaalam ang posibleng pag-trade bago pa isagawa ang PBA Rookie Draft noong Linggo sa pagitan ni Romeo at koponan ng TNT dahil sa hindi pagkakasundo at hindi pagsama ng manlalaro sa aktibidad ng koponan.

Matatandaan na ang 26-anyos na si Romeo ay tinanghal na ikalimang overall pick noong 2013 draft at agad nagpakita ng pagiging panguna­hing scorer sa liga sa loob ng apat na taon sa ilalim ng GlobalPort bago ito ipinagpalit kasama si Yousef Taha sa TNT kapalit ni Mo Tautuaa at isang draft pick.

Ang dating Far ­Eastern University player ay matatandaang napanood na nakikipagsigawan sa kanyang NorthPort coach na si Pido Jarencio habang nasa kalagitnaan ng labanan bago ito inilipat sa TNT at nakaaway ­naman ang kakampi na si RR Pogoy sa ensayo.