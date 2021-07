Romeo praktis muna sa shooting

HABANG nagrerekober at nagpapagaling sa kanyang tuhod ay patuloy na ibinabalik ni San Miguel Beermen guard Terrence Romeo ang kondisyon na nagtulak dito bilang three-time PBA scoring champion.

Sinabi ni Beermen head coach Leo Austria na masaya itong makita ang kanyang combo guard na nag-eensayo bagaman wala pa itong alam kung kailangan makakabalik sa aksiyon si Romeo.

“I’m happy for him na nagpakita siya sa practice sa amin kahapon,” sabi ni Austria ukol kay Romeo na hindi nakalaro sa Beermen sa laban nito kontra NorthPort Linggo sa 2021 PBA Philippine Cup.

“We’re not rushing things with him. We want him to fully recover,” sabi pa ni Austria.

Nagsagawa si Romeo ng shooting drills bagaman hindi ito masyadong pinagod ang sarili pati ang iniindang tuhod.

“Wala pang timeline,” sabi pa ni Austria.

Ikalawang sunod na laro na hindi nakasama si Romeo sapol nang magtamo ng injury sa kaliwang tuhod sa unang laro ng Beermen kontra Meralco Bolts noong Hulyo 18. (Lito Oredo)