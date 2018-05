Romeo, Castro, TNT kokonekta ng 4th win

Team Standings

(PBA Commissioner’s Cup)

W L

TNT 3 0

Meralco 3 1

Rain or Shine 3 1

Alaska 2 1

*GlobalPort 2 1

Columbian Dyip 3 2

Phoenix 2 2

Ginebra 1 2

NLEX 1 3

*Magnolia 0 1

San Miguel 0 1

Blackwater 0 5

Mga Laro Ngayon: (Ynares Center-Antipolo)

4:30pm – Alaska vs TNT KaTropa

6:45pm — San Miguel vs Rain or Shine

TATANGKAIN ng Alaska (2-1) na pigilan ang rumaragasang TNT KaTropa (3-0) sa first game mamaya sa Ynares Center sa Antipolo.

Sa nightcap, balik sa court ang defending champion San Miguel Beer (0-1) at si Christian Standhardinger para habulin ang unang panalo kontra Rain or Shine (3-1). Nasilat ang SMB sa Meralco 93-85 sa MOA Arena noong Miyerkoles.

Wala pang talo sa tatlong laro sa PBA Commissioner’s Cup ang KaTropa, huling itinumba ang Ginebra 96-92 noong May 6.

Nasilat sa unang asignatura ang Aces pero kumubra ng back-to-back wins at may tsansang makibuhol sa early lead kapag tinalo ang TNT.

Problema ni coach Alex Compton kung paano pipigilin ang mga kamador ni Nash Racela.

“They have two huge pieces, especially in terms of creating offense, in Terrence Romeo and Jericho Cruz,” lahad ng Aces coach. “Now the three Gilas players (Jayson) Castro, (Troy) Rosario, (Roger) Pogoy and the talented team have added two great attackers.”