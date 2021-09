Romeo balik sa San Miguel

KINUMPIRMA ni San Miguel Beer coach Leo Austria na bumalik na sa Pampanga ang kanyang scoring machine na si Terrence Romeo.

Ang hindi pa sigurado ay kung makakasama na si Romeo sa kampanya ng Beermen sa playoffs.

Bumalik si Alex Cabagnot mula left knee injury, sa unang laro sa semi-bubble sa Bacolor ay ibinaon pa ang game-winner sa 88-87 win ng SMB kontra NorthPort sa opener ng kanilang best-of-three quarters nitong Linggo.

Tatasahan pa sa ensayo kung maayos na ang recovery mula sa Achilles injury nag nagpa-garahe sa kanya sa final 2 games ng Beer sa eliminations.

Maliban sa kondisyon, kailangan ding tapusin ni Romeo ang quarantine.

“Terrence is already in the hotel, but we have to follow the protocols as he needs a two-day quarantine,” ani Austria pagkatapos ng Batang Pier game. “Hopefully, next game makapag-practice na siya.”

Bago inabot ng pangalawang injury ngayong conference, nag-a-average si Romeo ng league-leading 19.0 points per game. (VE)