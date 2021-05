Romeo balik dribol: Showtime!

MALAPIT nang masilayang muli ang showtime crossover, ankle breaker, razzle dazzle drive at mga buzzer-beater shot ni Terrence Romeo.

Ayon kay San Miguel Beermen head coach Leo Austria, magaling na sa natamong shoulder injury si Romeo.

Aniya, nitong Disyembre pa lang ay nasa maayos na kondisyon na ang former FEU Tamaraw at kaya nang maglaro ng isang buong game.

“So far (health) ang primary concern namin. Sana maging healthy kami. So far so good naman kami dahil si Terrence, since last December healthy na siya and he could play whole game,” pahayag ng 63-anyos na mentor sa Power & Play program ni Noli Eala nitong Sabado.

Magugunitang nitong 2020 Philippine Cup Bubble ay nabulilyaso ang laro ni 29-anyos Romeo dahil kinailangan nitong umuwi matapos magka-injury sa balikat.

Nag-ugat ang injury ng kanyang balikat matapos makabungguan si Ryan Reyes sa kanilang laban sa TNT Tropang Giga.

Dahil dito ay nabitin ang pagkubra ng SMB sa titulo nang matalo sila sa quarterfinals kontra Meralco Bolts kahit pa twice-to-beat sila.

Naudlot man ang laro ni Terrence sa PBA Bubble ay lumista pa rin ito ng palabang average na 13.67 points, 2.67 rebounds at 3.33 assists.

Tiniyak naman ni coach Leo na ngayong paparating na season ay asahang magiging contender ang kanilang koponan.

“Malalakas ‘yung mga team ngayon and very exciting dahil umikot ang maraming player and nadagdagan ng mga talent galing dito sa PBA Draft but kung magiging healthy’ yung team namin, I think we will give them a good fight,” sey pa nito. (Aivan Episcope)