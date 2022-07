Rollback uli! P2.20 tapyas sa diesel; gasolina P5

Sa ikalawang sunod na linggo ay magkakaroon ng bawas-singgil sa presyo ng produktong petrolyo.

Ayon sa pagtaya ng industry sources bababa ang presyo ng langis ng hanggang P5 kada litro.

Sa gasolina ay bababa ng P5 hanggang P5.50 per liter habang ang diesel ay P1.70 hanggang P2.20, at kerosene na P0.20 hanggang P0.70.

Naunang sinabi ng Department of Energy na ang bumabagsak na ekonomiya ng buong mundo, at ang lockdown sa China ang dahilan ng pagbaba ng presyo ng krudo.

Inaasahan na tatagal ito ng ilang linggo.

Pero ayon sa oil expert na si Ramon Villavicencio posibleng may pagtaas ito ulit.

“I feel naman that the week after the next there may be an increase. [Kapag] rollback nang rollback, the demand would increase but the problem is that there will be a demand and a scarcity of supply,” sinabi ni Villavicencio.

Sa nasabing rollback ang presyo ng diesel ay maglalaro sa P70 per liter, habang ang gasolina ay mula P80 hanggang P90. (Kiko Cueto)