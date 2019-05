Roligon derby, 3 linggo na lang

MAY tatlong linggo pa ang mga sabungero upang magkundisyon ng panlaban sa “Hatawan sa Tag-Ulan 5-Cock Derby”, taya ang P5 milyon, na sisimulan sa June 6 sa Roligon Mega Cockpit.

Puwede nang magpareserba ng cockhouses para sa 3-cock elims sa June 6, 13, 20 at 27; July 4, 11, 18 at 25. May bonus na P100,000 day prize (hati-hati) para sa three pointers.

Ang 2-cock finals: Aug. 1 (1, 1.5, 2 at 2.5 points may premyong P400,000 sa 2 pointers) at Aug. 8 (3 points).

Para sa champion handler ang P100,000 at gaffer P70,000.

May trophy ang bawat kampeon mula sa sponsors Salto Gamefowl Feeds at Thunderbird.

“Those who will score three wins in the elims need two more victories to bag the championship. Insurance fights are also possible,” ani Roligon CEO Dennis Ligon, host.

Sa detalye: 519-7345 (Roligon office), 0920-9509090 (Shirley) at 0926-7134069 (Tiling). (Enjel Manato)