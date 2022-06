Rodriguez bilang ES dinipensa ng Reform Party

Idinepensa ng Reform Party (RP), na binubuo karamihan ng mga reformist soldier, ang pagpili ni incoming President Ferdinand Marcos Jr., kay Victor Rodriguez bilang kanyang Executive Secretary (ES).

Binigyang-diin ng grupo ang importansiya ng pagkakaroon ng tiwala at kumpiyansa sa mga nahalal na pinuno upang panatilihin ang “barko ng estado” na maging balanse o stable.

Ikinalungkot ni RP President James Layug na ilang kritiko ang hindi muna hinintay na makaupo ang mga susunod na political leader bago birahin ng sandamakmak na pambabatikos.

“For some sectors to publicly criticize Executive Secretary-designate Victor Rodriguez at this point is an open declaration of their lack of faith in President Ferdinand R. Marcos Jr.,” giit ni Layug.

Sinabi rin ni Layug na ang pagtatalaga kay Rodriguez sa isang napakasensitibong posisyon sa Executive Department ay masasabing mayroong tiwala at kumpiyansa sa kanya ang incoming chief executive.

Dagdag niya, anumang alegasyon na inaabuso ni Rodriguez ang tiwala at kumpiyansa ay sumasalamin sa panghuhusga o judgment at karunungan ni Marcos Jr.