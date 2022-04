Rocky babanat sa Potot Chess

IPAKIKITA ni Engineer Rocky Rocamora ang kanyang husay sa magaganap na 2nd RB Potot Memorial Team Tatluhan at Individual Chess Tournament na magsisimula bukas sa Atrium Limketkai, Lapasan sa Cagayan de Oro City.

Ipapatupad sa two-day event na magtatapos sa Linggo ang seven rounds Swiss system format na may 15 minutes at 5 second increments kung saan ang winning team ay mag-uuwi ng P30,000 plus trophy habang nakalaan naman sa individual rapid champion ang P6,000 plus medal.

Kabilang sa mga tigasing manlalaro na lalahok ay sina FIDE Master Victor Bruce Lluch ng Iligan City, National Master Zulfikar Sali ng Zamboanga City, Johnnel Balquin ng Cagayan de Oro City at Allan Cantonjos ng Gingoog City. (Elech Dawa)