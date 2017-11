Rochelle wish na mabuntis na

By Joe Barrameda

Dalawang linggo lang ang sinabi ng production ng Alyas Robin Hood ang magiging participation ni Rochelle Pangilinan nang siya ay inalok dito.

Agad naman niyang tinanggap bilang Alyas Ro­binhood nga ito at pang-primetime.

Agad-agad daw siyang nag-ta­ping na hanggang nga­yon na over two months na ay umeeksena pa rin siya.

Kaya tuwang-tuwa ang misis ni Arthur Solinap kahit kontrabida muli ang role. Dito raw ay less intense ang pagiging masama kumpara sa Encantadia.

Kaya tuwang-tuwa si Rochelle at hindi naman siya nawawalan ng oras kay Arthur.

Hanggang ngayon ay naninibago pa rin siya sa pagiging maybahay.

Marami kasing adjustment na kailangan niyang gawin.

Gaya ng turuan si Arthur na maging malinis si Arthur sa bahay although mali­nis naman si Arthur.

Pero may pamantayan si Rochelle sa pagiging malinis sa bahay eh.

Nga­yon ay laging may kasi­ping si Rochelle sa pagtulog bilang may asawa.





Mahimbing at peaceful matulog si Arthur kumpara sa kanya na malikot.

Hindi raw nag-i-snore si Arthur kaya tahimik at hindi malikot.

Hanggang gayon ay umaasa si Rochelle na mabuntis at mag-iisang taon na yata silang nagsasama bilang may asawa.

***

Nagbalik-tanaw ang Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera sa mga teleseryeng kanyang pinagbidahan through the years at ipinagmalaki niya ang pagiging Kapuso matapos ma-feature ang tatlo sa kanyang mga serye bilang ilan sa mga sumikat na palabas sa iba’t ibang bansa.

Kasama sa mga paborito ng Asya ang Marimar, Dyesebel at Amaya.

Proud na proud ma­ging Kapuso si Marian at nagpasalamat siya sa pagkilala sa mga pinaghirapan niyang palabas.

‘Di maitatanggi na malaki ang impact ni Marian sa mga viewers at patuloy niya itong pinatutunayan hanggang ngayon sa Super Ma’ am.

Inaabangan gabi-gabi ang mga eksena niyang nakaka-inspire para sa mga bata.

Kahit parami nang parami ang mga nagiging kalaban ni Super Ma’am, hindi ito nagpapatalo dahil pinoprotektahan niya ang kanyang mga mahal sa buhay.

Ngayon, isang ma­lawakang plano ang ginagawa ng mga manananggal para pataubin si Super Ma’am, magtagum­pay naman kaya sila?