Rocco, Melissa kinasal sa barko

Oh, yes, kasal na nga sina Rocco Nacino at volleyball player na si Melissa Gohing.

At dahil si Rocco ay kasapi ng Philippine Navy, kaya hindi na kataka-taka na mas pinili nilang pakasal sa isang malaking barko.

“Yes… we.. did.. 21- 1 – 21. Meet my wife, Mrs Melissa Gohing Nacino.

#GohingToBeNacino, @gohingmelissa, @niceprintphoto, @gideonhermosa,” sabi ni Rocco.

Sa isang malaking barko sa Pier 13 nga nagpakasal sina Rocco at Melissa.

November 21, 2020 nag-propose si Rocco kay Melissa. At bago matapos ang taon, makikita na madalas na ngang magkasama ang dalawa. Katunayan, sa bagong bahay na ni Rocco nag-Bagong Taon si Melissa. At katuwang na rin si Melissa sa pagpapatayo ng naturang bahay pagdating sa pag-iisip ng magandang ideya.

Katunayan, si Melissa na rin ang naglagay ng mga halaman sa bahay, pati na sa paboritong lugar ni Rocco, ang banyo.

Anyway, dahil sa social distancing, halos pamilya na lang nila ang pinapunta sa wedding. Pero, karamihan ng mga kaibigan nila ay binigyan nila ng ‘link’ via zoom o online, para masaksihan ang kasal nila.

At dahil kasal na sila, ang ‘baby’ naman nila ang inaabangan ng mga kaibigan nila. (Dondon Sermino)