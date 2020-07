Rocco karpintero, hardinero na

Dahil hirap kumuha ng trabahador, nagsilbing karpintero na rin si Rocco Nacino para matapos ang accent wall sa pinapagawang bahay. “Grabeng shift sa career,” panimula niya sa latest vlog. “So from being an actor, gardener, pintor, different types of work na pwede kong gawin dito sa bahay, just to make it faster dahil ang hirap kumuha ng workers dahil sa COVID-19 scare. Dalawang workers lang, supposed to be parang more than 10 ang workers. So today andito ako para tumulong.”

Dagdag na kuwento ni Rocco, “Kinakabahan ako kasi mahirap yata. Kasi itong part ng bahay, napaka-importante, dahil ito ang accent wall ng labas ng bahay at ito [bricks] ang mga ikakabit natin today. Masasabi ko lang good luck sa’kin kasi hindi ko pa ito nagagawa sa buong buhay ko.”

