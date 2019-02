Robredo vs Duterte

Hindi pa man tapos ang mid-year election, may mga nagpoposisyon na kina VP Leni Robredo at Davao City Mayor at Presidential daughter Sarah Duterte-Carpio para sa 2022 Presidential Elections.

Magiging sukatan ang pagiging king maker ng dalawa sa kani-kanilang partidong politikal na kinaaaniban.

Kung sino ang may mailuluklok na mas maraming kandidato sa Senado man o Kongreso, malaking lamang na ito sa pana­naw ng publiko.

Balitawit:

Malayo pa ang umaga

Rey Valera

Malayo pa… o kay aga,

Pumoposisyon…

Mga may ambis­yon…

Umaasang sila ang susunod na…

Sa Palasyo ay, pumoporma na nga’t maghihintay…

Sino kaya…

ang pambato mo?

Si Sarah na ba? O si Robredo…

Kailan kaya tayo ay aangat na?

At ang aking pa­ngarap

ay unti-unting matutupad.

Malayo pa o kay aga,

Sino kaya ang may pag-asa

Hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko?

At pangulong hinahanap

May pag-asa at walang kupas…

Kailan ba dara­ting ang bukas para sa’tin?

Malayo pa o kay aga !!!