Robredo nagpasaklolo sa AFP

Humingi ng tulong si Vice President Leni Robredo sa Armed Forces of the Philippines (AFP) para sa pagliligtas ng mga residente na apaktado ng bagyo sa Cagayan.

Sinabi ni Robredo na tiniyak na sa kanya ng mga marino na papunta na sila doon para tumulong at mag-rescue.

“Our prayers for Cagayan and Isabela. Reading posts now of people asking to be rescued. We deployed our security team to coordinate with AFP all the calls for rescue we are reading now,” sinabi ni Robredo.

Dagdag ng pangalawang pangulo, ang mga sinabi ng mga miyembro ng army at marino na nahihirapan lang sila sa Alcala, Cagayan dahil sa taas ng tubig.

“Pahupain lang nila ng konti para makalagpas mga truck nila with rubber boats. ‘Yung Air Force nag-deploy na din po rescue units sa Ilagan City na binabaha na din daw po,” dagdag ni Robredo.

Sinusubukan na rin umano ang tinatawag na “air rescue.”(Kiko Cueto)