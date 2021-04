Robredo nag-sorry sa delay ng e-konsulta

Nag-sorry si Vice President Leni Robredo sa mga delay sa pagresponde sa hiling na libreng medical teleconsultation program mula sa kanilang tanggapan.

Sinabi ni Robredo na tambak na ang kanilang opisina ng mga request sa Bayanihan E-Konsulta program.

Pero dahil sa kakulangan sa manpower o tauhan ay hindi nila mapagbigyan agad ang lahat.

“Pasensya na po kung mayroong delays, kasi talagang grabe po iyong volume ng requests na pumapasok. Sinusubukan po nating matugunan as soon as possible pero hirap po talaga,” sinabi ni Robredo.

Sa ngayon ang Office of the Vice President na may 600 volunteer doctors at 1,900 on-medical volunteers sa Bayanihan E-Konsulta, isang libreng teleconsultation service sa Facebook na ang adhikain ay makatulong sa mga pasyente ng COVID-19 at ibang sakit sa National Capital Region Plus. (Kiko Cueto)