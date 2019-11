Robredo mitugot, Oplan Tokhang ipadayon

Ipadayon sa kapolisan ang pagpahigayun sa ng Oplan Tokhang isip kabahin sa kampanya batok sa iligal nga drugas.

Matud ni PNP Officer in Charge (OIC) chief Lt. General Archie Gamboa, kini ang nasabutan nila ni Vice President ug bag-ong drug czar Leni Robredo sa ilang meeting sa Inter-Agency Committee on Anti- Illigal Drugs (ICAD) kagahapon.

Matud ni Gamboa, maayo ang gihimong tigum nila sa Bise Presidente ug mitugot kining ipadayun ang Oplan Tokhang isip kabahin sa kampaya bayok sa iligal nga drugas, human niini masayran ang matuod nga buot ipasabot sa pinulongang Cebuano na “Toktok Hangyo” o “Katok Pakiusap” sa Tagalog.

“It had became a byword kasi parang madali syang maalala parang kantong usapan, she’s also convinced na yung Tokhang ay hindi naman, Bisaya kasi kami, Tokhang came from a Visayan word, kung titingnan mo yun, there’s no killing in Tokhang,” matud ji Gamboa sa interview sa pagbukas sa gun show sa usa ka mall sa Mandaluyong City.

Hangyo lang sa VP nga ipasabot kini sa publiko pinaagi sa usa ka programa.

“We were able to convince her na meron lang probably repackaging or retooling of how it is going to be presented but she is convince that indeed the Philippine anti-drug strategy is already a strategy that can be adopted outright,” saad pa ni Gamboa.

Kanhinumduman nga gusto wagtangon ni VP Robredo ang Oplan Tokhang nga giilang “Oplan Tokbang” sa pipila ka kritiko tungod sa kadaghan sa namatay nga drug suspect human kini pasanginli nga misukol sa misikop nga polis.