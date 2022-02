Robredo magiging ‘tuta’ ng CPP-NPA

Hinimok ng Abante Sambayanan Party-list na i-reject o huwag suportahan ang Leni Robredo Communist Party of the Philip­pines-New People’s Army-National Demo­cratic Front (CPP-NPA-NDF)-Kamatayan Party-list Alliance sa halalan sa 2022.

“Unite the Filipino People To Strongly Reject the Leni Robredo-CPP-NPA-NDF-Kamatayan party-list Alliance in the 2022 elections, and let us fight to defeat their scandalous conspiracy for their aim of perpetuating the scourge of communist terrorism in our coun­try!” batay sa inilabas na statement ng Abante Sambayanan Party-list sa kanilang Facebook account.

“Now THE CPP-NPA-NDF has officially endorsed the candidacy of VP Leni Robre­do, thru their KAMATAYAN BLOC Party-list,” batay pa sa post ni Ka Eric Almendras.

Bahala na umano si Robredo kung siya ay mananatili sa panig o kapakanan ng mga Pilipino o tatanggapin niya ang pag-endorso ng mga komunistang teroristang grupo na nagbabalatkayo sa kanilang communist terrorist front, ang Kamatayan Kabag Party-list groups, NPA lovers at ter­rorism sponsors. (Dolly Cabreza)