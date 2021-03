Robredo, ilang pribadong kompanya may libreng swab test

Maglulunsad ang tanggapan ni Vice President Leni Robredo ng libreng mobile COVID-19 testing para sa mga komunidad na may mataas na transmission at infection rate.

Ayon kay Robredo ang ‘Swab Cab’ ay proyekto ng OVP at ilang private partner, gaya ng Kaya Natin! Movement for Good Governance and Ethical Leadership at UBE Express Inc.

Magsisilbing pilot area nitong inisyatibo ang Malabon City, na gaganapin sa Marso 30 at Abril 6.

“Sa simula pa lang ng pandemya, ipinagdiin na ng Tanggapan ng Bise Presidente ang pagsasagawa ng malawakang pag-test sa mga komunidad upang maagapan ang pagkalat ng COVID-19. Atin ulit itong ipinanawagan nang magsimula ang pagtaas ng mga kaso kamakailan,” nakasaad sa official Facebook page ni Robredo nitong Marso 27.

“Bilang tugon sa tawag ng panahon, inilulunsad ng OVP ang Swab Cab project, na layuning tulungan palakasin ang testing capacity ng mga LGU. Gamit ang antigen test kits, magsasagawa tayo ng community-based surveillance testing bilang suporta sa mga RT-PCR tests na kasalukuyan nang ginagawa upang mapabilis ang pagtukoy sa mga posibleng kaso ng COVID-19.”

“Sa pakikipagtulungan ng Malabon LGU, mismong ang mga mobile test centers natin ang tutungo sa mga matutukoy na hotspot areas,” dagdag pa. (RC)