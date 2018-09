Robot rover ng Japan, lumapag sa asteroid

IPINAGMALAKI ng Japanese space agency JAXA nitong Sabado ang matagumpay na paglapag ng dalawan­g unmanned rovers sa isang asteroid.

“The two rovers are in good condition and are transmitting images and data,” ayon sa statement ng JAXA.

Ang dalawang rover ay nanggaling sa Hayabusa 2 spacecraft at matagumpay na lumapag sa asteroid na pinangalanan nilang Ryugu.

Ang rovers ay tinatawag naman na MINERVA-II 1 at itinuturing na unang mobile exploration robot na nakara­ting sa isang asteroid.

“I felt awed by what we had achieved in Japan. This is just a real charm of deep space exploration,” ani Takashi Kubota, spokesman ng space agency.

Nagsimulang lumapit ang Hayabusa 2 sa Ryugu noong Huwebes nang hapon, kung saan nag-orbit ito sa altitude na 20 kilometro.

Habang papalapit na ang rover at may layong 100 metro na lang sa asteroid, nagsimula na itong kumuha ng larawan sa cratered surface ng asteroid.