Robinsons car show lagot sa IATF

Iniimbestigahan ng Inter-Agency Task Force (IATF) ang pagbuhos ng mga tao sa isang car show sa parking lot ng Robinsons Place sa Barangay Tubod sa Iligan City nitong Biyernes sa gitna ng umiiral na quarantine protocol dahil sa COVID-19 pandemic.

Pero sa kabila ng dami ng nanood ay pito lamang ang inisyuhan ng ticket ng Iligan City Police Station 4 dahil sa paglabag ng health protocols gaya ng social distancing, pagsuot ng face mask at face shield at pagmumultahin ng P1,000.

Paliwanag ni Iligan City Police Station 1 Commander Police Maj. Zandrex Panolong, nagtungo sila sa car show bilang suporta dahil isa sila benepisaryo ng naturang show-for-a-cause.

Pero ang naging problema ay dumagsa ang mga tao at hindi na kinaya ng mga marshal kaya humingi ng tulong sa pulis dahil naging pasaway ang mga tao.

“Walang kasalanan ang organizers at mall doon. Talagang matigas lang ang ulo ng mga tao. Umalis lang sandali tapos bumalik din. Pinahinto na nga sila ng mall,” sinabi nito.

Nilinaw naman ni Panolong na may clearance sa IATF ang event.

Itinampok sa car show ang iba’t ibang uri ng mga sasakyan na pinaganda ng mga may-ari nito na tatagal dapat ng tatlong araw.

Komento ng mga netizen, isang taon matapos ang mga quarantine ay hindi nadadala ang tao.

“Why Were they allowed to get inside the area though, the organizer should have been more strict with the compliance, after a year plus more months of being in MECQ/GCQ/ECQ the people are hungry for any kind of pa-event,” sabi ng isang nagkomento.

“Bakit naman pinahintulutan itong ganitong event in the first place? Hanggang ngayong GCQ pa rin naman ang Iligan since I left there last Nov. 2020. Dapat itodo na mga stricter implementation of health protocols,” sabi ni Ann Goltia-Centino. (Kiko Cueto)