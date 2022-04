Robina laking pasalamat ni-rescue ni Ping

Makalipas ang apat na dekada, muling nagkita sina presidential candidate Panfilo `Ping’ Lacson at ang anak ng bilyonaryong si John Gokongwei na niligtas ng senador mula sa mga kidnapper.

Nagkaroon ng pagkakataon na magkasama sa hapunan noong Huwebes ng gabi sina Robina Gokongwei-Po, Lacson at ang dating tauhan ng huli na si intelligence officer Michael Ray Aquino.Dito, sinariwa ng negosyante ang naging pagsagip sa kanya ng presidential candidate.

“The victim and the rescuer reunited; their experiences – 41 years ago retold,” sabi ni Aquino sa kanyang Twitter post.

Nagkuwentuhan sina Lacson at Robina hinggil sa mga naging pangyayari makaraang madukot siya at kanyang pinsan na si Celine Chua ng isang kidnap-for-ransom gang, habang patungo sila sa Diliman campus ng University of the Philippines, at kung paano sila matapang na sinagip ng grupo ni Lacson na noo’y lieutenant colonel ng Philippine Constabulary Metropolitan Command.

Isiniwalat ni Lacson ang kuwento sa likod ng hindi malilimutang pagliligtas na ito nang pumanaw ang nakatatandang Gokongwei noong Nobyembre 2019.

“In 1981, I instructed him (John) not to sound intimidated while negotiating for Robina’s ransom. He snapped at her kidnappers: 10 million? Do you know how long it’ll take me to count that much money? You can have my daughter!” post ni Lacson sa Twitter.

Nailigtas si Robina at ang kanyang pinsan nang walang anumang ransom na ibinigay sa KFR group na dumukot sa kanila sa loob ng isang linggo. Nag-alok ng P400,000 na pabuya ang founder ng JG Summit ngunit mariin itong tinanggihan ni Lacson. Kaya naman nag-donate na lamang si John ng 10 patrol cars para sa pulisya, ayon pa kay Lacson.