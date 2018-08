Robin umatras sa pelikula with Pacquiao

‘Yan ay kung agad na makakakuha si Sen. Manny Pacquiao ng magiging Robin niya sa pinag-iisipan nilang isali na Pacman & Robin movie.

“Actually po, kung hindi sana naging busy si Kuya Robin (Padilla), siya po talaga sana ang dapat,” bahagi ng paliwanag ng magandang beauty queen na siyang magiging love interest sa movie.

Bago pa man daw lumaban si Sen. Pacquiao kay Matthysse, nag-usap na sina Robin at Pacman at sinabi pa nga daw ni Robin na intresado siyang agad simulan ang shooting immediately after Pacquiao’s fight.

“Pero nagbago po ata nung bigla namang sinimulan nina Kuya yung Marawi movie nila. Mukhang mahihirapan na sa iskedyul dahil may teleserye pa kami,” dagdag pa ni Ali.

Magkasama sa seryeng Sana Dalawa Ang Puso sina Robin at Ali, kung saan magkapatid naman ang role nila. Sa ngayon nga daw ay masusi ang paghahanap nila sa posibleng gumanap na Robin at ang ilan sa mga aktor na pinagpipilian ng film outfit na magpo-produce (kung saan “kasosyo o pag-aari?” din ni Pacquiao) ay sina Ian Veneracion, Paulo Avelino o si Alden Richards.

Minsan na ngang naging sikat na action star si Ian, pero mukhang nasa ibang bansa daw ito for some shows. Si Paulo naman ay masusubukan pa lang ang pagiging action hero via GOYO, habang ang mas bata sanang si Alden ay super busy naman sa Victor Magtanggol.

Bongga sana kung si Alden ay pupuwede, lalo pa’t leading lady na ni Coco Martin si Maine Mendoza sa entry nila.

Napakasaya sana ng MMFF sa December kung matutuloy si Pacquiao dahil aside from Coco and Bos­sing Vic, may Vice Ganda et.al. at iba pang surprise entries.. Bonggang-bongga sana ang labanan at tapatan ng mga film sa sinehan, ‘di ba?

Ali palaging binubusog ni Robin

Puring-puri ni Ali ang lahat ng mga katrabaho niya sa Sana Dalawa Ang Puso, lalo na sina Robin at Jodi Sta. Maria.

“Nung una, akala ko ma-intimidate ako dahil mga big stars sila. Pero nung nagkaroon na kami ng magagandang bonding moments, hayun na, sobrang komportable na namin sa set. La­ging may masarap na pagkain si Kuya Robin, at ‘pag take na, napaka-very giving niyang kaeksena. Hahayaan ka niyang magka-moment. With Ms. Jodi naman, bibilib ka sa galing niyang umarte. Dual role siya sa soap, ‘di ba? Nakakahiyang magkamali pag siya ang kaeksena mo kaya kaming lahat doble effort,” kuwento pa ni Ali.

Merong gagawing Joel Lamangan film si Ali kung saan makakasama niya sina Eddie Garcia at Gloria Romero na sobra niyang iniidolo.

Naghahanda na rin siya para sa kanyang single under Star Music dahil aniya, “first love ko po ang singing at kahit papiliin ako between acting and singing, pagkanta ang pipiliin ko. Bonus na lang itong naging artista ako,” pahayag ni Ali, na nanalong Binibi­ning Pilipinas first runner-up nu’ng 2012 at nanalong third runner-up sa Miss Grand International nu’ng 2013 sa Thailand.

Naging PBB housemate din siya at host ng Pinay Beauty Queen Academy na umere nu’ng 2015 sa GMA News TV.