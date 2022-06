Robin, Sal Panelo ‘nakikanta’ kay Sharon

Super tagumpay ang ‘Iconic’ concert nina Sharon Cuneta, Regine Velasquez, na dumog talaga ang mga fan nilang dalawa.

Pero siyempre, hindi nakalimot ang mga kaibigan nila, na talagang dumagsa sa venue para panoorin ang concert nila.

At lalong naging tagumpay, at very memorable ang ‘Iconic’ concert dahil presence ni Sen. Robin Padilla.

“Before and after Iconic last night! Our beloved friends surprised us, including number 1 Senator Robin @robinhoodpadilla who came with Sec. Panelo!” sabi ni Sharon.

Yes, all’s well that end’s well nga kina Sharon at Sec. Panelo, na alam naman nating lahat na nagkaroon ng ‘isyu’ kamakailan.

Pero, ang magandang balita rin ni Sharon, gagawa raw sila ng pelikula ni Robin.

“Robin and I are now planning a movie together for you!” sabi ni Sharon.

Heto naman ang post ni Robin sa kanyang Facebook:

“Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God”.

“Maraming-maraming salamat po kambal Ma’am Sharon Cuneta- Pangilinan sa pagsalubong sa amin ni Secretary idol Salvador “Sal Panalo” Panelo sa inyong napakagandang concert ni Ms. Regine Velasquez- Alcasid na nagbigay ng napakaraming makukulay na alaala ng kagandahan at kagalakan kayat sa bawat inyong inawit ay napapasabay kami ni Sec. Sal Panelo, panalo.

“Napakasarap ng pakiramdam ng magaan na ang lahat.

“Napakaganda po ng inyong mensahe patungkol sa pagtatapos ng eleksyon at oras na para tayong lahat ay magkaisa at magtulungan para sa ikabubuti ng Inangbayan Pilipinas.

“Bagay na bagay ang kulay nating dalawa sa larawan na ito sa diwa ng uniteam,” saad ni Robin.

Sa concert ay hinikayat din ni Sharon na suportahan ang nanalong pangulo na si Bongbong Marcos. (Dondon Sermino)