Robin pinagbakasyon ni Arroyo sa Balesin

Libreng bakasyon sa exclusive resort na Balesin Island ang regalo ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo kay Senator Robin Padilla sa pagkapanalo nito sa nakaraang national elections.

Ayon sa Instagram post ng asawa ni Binoe na si Mariel Rodriguez, “We had an unforgettable vacation with the Arroyos. Sir FG and Madame PGMA’s treat for Robin because he won.”

Makikita sa mga photo ang masayang bonding ng kani-kanilang pamilya sa isa sa mamahaling bakasyunan sa bansa. Exclusive for members and their guests ang naturang isla sa Polillo, Quezon province.

Sey pa ni Mariel, napakalaki ng naitulong ni PGMA sa kampanya ni Robin lalo’t aminado silang kulang sila sa makinarya.

“Baliktad because kami ang nagpapasalamat sa kanila. Big big help in Luzon, Visayas and Mindanao. They organized rallies and meetings for Robin because wala naman kaming means mag ganun. They did all that with nothing in return they just believe and want to help Robin out.

“Super nilang bait, super down to earth ng buong pamilya. Akala mo nakaka-intimidate pero lahat sila as in lahat sila super bait! Most important is the wisdom they shared and continue to share with us. We are so grateful!”

Kaya naman sobra ang pasasalamat niya sa mga ito. (Batuts Lopez)