Robin, Mariel ‘di malupit sa mga kasambahay

Sa likod ng mga akusasyon ng mga basher na malupit si Mariel Padilla sa kanyang mga kasambahay, ang totoo pala ay malaki ang malasakit nila ng kanyang mister na si Robin Padilla sa lahat ng kanilang mga household helper.

Pinutakti si Mariel ng mga papuri at pasasalamat kaugnay sa inilabas nitong vlog sa kanyang YouTube channel na may pamagat na “They Deserve it!!”

Ang naturang vlog ay nagpapakita ng kabutihan nina Mariel at Robin sa kanilang mga helper. Mapapanood sa video na isa-isang inihahatid ni Mariel ang mga yaya at kasambahay nila sa kani-kanilang mga tinutuluyang bahay.

Ang nasabing mga apartment-type ay tirahan, hindi lang ng kanilang mga helper, kundi ng mga pamilya nito.

Kadikit lang ng bahay nina Robin ang residential two-storey building na ipinatayo mismo ng aktor.

Dahil sa COVID-19, matagal-tagal ding hindi nakakauwi ang mga kasambahay ng mag-asawa kahit nasa likod lang ito ng bahay nina Robin at Mariel.

Pinapasok ni Mariel ang bawat tirahan ng mga hinahatid nitong mga helper para ipakita sa kanyang mga viewer na maayos ang tirahan ng mga ito.

Halos lahat ay may air-con, washing machine, refrigerator na mismong sina Robin at Mariel ang nagbigay. Inggit na inggit ang mga netizen sa kasambahay ng mag-asawa.

Halos lahat din ng mga kasambahay nina Robin at Mariel ay mga Muslim.

Kyle nagsasanay maging ‘tatay’

Natupad ang pinapangarap ni Kyle Echarri na makita ang kanyang unofficial godson na si Jude. Hindi pa nabibinyagan ang bata kaya hindi pa opisyal ang pagiging ninong ni Kyle.

Anyway, nakabalandra sa Instagram ni Kyle ang larawan na karga-karga ang baby nina Janella Salvador at Markus Paterson.

“Finally got to meet my beautiful godson,” sabi ni Kyle.

Tuwang-tuwa si Kyle sa inaanak. Tinutukso si Kyle ng kanyang mga follower na puwede na itong mag-asawa at maging tatay.

Samantala, nangangaliskis ang ulo ng bata, ayon na rin mismo sa comment ni Janella sa post ni Kyle.

“Awww his head was still flaky,” sey ng aktres.

May close up shot ang sanggol na nagpapakita ng pangangaliskis ng ulo nito. Hindi sinabi ni Janella ang dahilan.

Kaya pinayuhan si Janella ng ilang netizen na lagyan ng baby oil ang ulo ng anak, bago at matapos itong maligo. Maaring nanibago sa klima ng Pilipinas ang bata kaya nagkaroon ng reaksyon sa kanyang ulo.

Wendell hubaderong relihiyoso

Itinodo na ni Wendell Ramos ang pagiging relihiyoso dahil hindi lang ang pagbisita sa mga simbahan at regular na pagpunta sa mga Sunday mass, pati ang pagiging member ng choir ay pinasok na rin nito.

Masisilip sa Instagram ni Wendell ang video kung saan kasama syang kumanta ng choir habang nagmimisa sa simbahan.

“Sunday Service Blessed Sunday to everyone #togodbetheglory #singerforchrist #choirgroup #maryhelppfchristianschurch #katolikongpinoy,” sabi ni Wendell.

Sa mga weekday posting ni Wendell sa socmed niya ay naglalaway ang mga fan sa ipinapakita niyang katawan, pero kapag Linggo ay mistulang santo ang aktor sa mga ibinabahagi nitong mga religious activity.

Leo Consul sikat sa Indonesia

Hindi masyadong sikat dito sa Pilipinas, pero umaabante sa Asean television ang Pinoy star na si Leo Consul. Kabilang si Leo sa main cast ng isang serye sa Indonesia, ang ‘Love Story’.

Naka-post sa Instagram ang mga eksena ni Leo sa serye. Ang Cornerstone Agency ang nagma-manage sa career ni Leo, kasama nina Kris Aquino, Sam Milby, Erik Santos, at iba pa.

At nakakaloka na makitang nagsasalita ng Bahasa si Leo. Nasa poster rin ang pangalan ni Leo kasama ng iba pang Indonesian actor.

Hindi pipitsugin ang serye dahil napapanood ito sa primetime slot sa SCTV sa Indonesia.