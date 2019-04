Robin, Jasmine magka-date sa ‘Maledicto’ premiere night

Ni: Rose Garcia

Sinuportahan ng mga kaibigan nilang artista ang apat na bida ng pelikulang “Maledicto”. Kaya star-studded ang naging premiere night ng movie.

Naglaan talaga ng oras at nanood ng premiere night ng “Maledicto” sa Santolan Town Plaza sina Dennis Trillo, Clint Bondad, JC Tiuseco, Popoy Caritativo at iba pa niyang talents sa Luminary bilang suporta kay Tom Rodriguez na para sa amin, pinakabida talaga ng movie bilang si Father Xavi.

At siyempre, hindi rin nawala ang girlfriend nito na si Carla Abellana na umpisa pa lang, sinabi na mahilig siya sa horror kaya medyo critic siya pagdating sa ganitong genre. Tiyak na matutuwa si Tom dahil nagustuhan ni Carla ang movie at ilang beses sinabi na…

“Suspense/thriller pala siya. Iisipin mo, ano ang susunod na mangyayari. Ang ganda, ang ganda.”

Sa part naman ni Inah de Belen, present ang mga kapatid niya na sina Kaila at Yuan Estrada at ang lolo nila na si Phillip de Belen. At siyempre, ang boyfriend ni Inah na si Jake Vargas.

Kinumpirma nga ni Jake na binigyan niya ng rosary si Inah para pangontra kung sakaling may bad spirit sa shooting. Hindi raw si Jake ang natatakot, si Inah raw kasi ang talagang matatakutin.

Si Jasmine Curtis naman, ang kapatid niya sa manager na si Betchay Vidanes ang talagang dumating at inupuan ang pelikula mula umpisa hanggang ending, si Robin Padilla.

While si Miles Ocampo, dumating ang bestfriend niya na si Sharlene San Pedro at si Igi Boy Flores.

Ang “Maledicto” ang first Pinoy movie na produced ng FOX Original Productions at tuloy na tuloy ang showing nito ngayong araw, May 1.

At kahit na ang kasabay nila ay ang “Avengers: Endgame,” pakiusap nga ng cast na after manood nito, go local naman at magtira rin daw para sa “Maledicto”.

Tuloy ang laban sa cancer:

My back is killing me — Dayanara

Parehong may malaking pinagdaanan sina Gary Valenciano at Dayanara Torres. Kasaluku­yang nasa America si Gary dahil sa kanyang US tour. At kahit na kasalukuyang nagpapa-treat para sa kanyang melanoma cancer, nanood si Yari sa isa sa concert ni Gary V.

Nakaka-relate ang dating Miss Universe kay Gary at nakakahugot ng lakas dahil sa nakikita nitong tatag ni Mr. Pure Energy. Nawalan ng Tatay si Yari noong Dec. 2017 at si Gary naman ng ina, two weeks ago.

Dumaan sa heart bypass at kidney cancer si Gary while si Yari naman nga, found out she had a melanoma cancer.

Sa text message na ipinadala ni Yari sa wife ni Gary V na si Angeli Pangilinan, sinabi nitong “how is that Gary teaches me without saying a word? Last concert Greek Theater 2016, making me realize how come I’m not dancing what I love, how come I’m not dancing & the next day, I went to Zumba and look where it took me, winning Dancing with the stars in Spa­nish!”

Ngayon naman daw, nagpapasalamat ito at nakanood ng concert ni Gary kahit na feeling weak at masakit ang likod dahil nga sa treatment niya.

Na-amaze ito kung paano after ng lahat ng health issues, including surgeries ni Gary at namatayan pa ng ina, e, sey nga niya, “being the same pure energy that he is.”

Sabi pa niya, “I’m so glad I was able to go today. My back is killing me but I didn’t feel a thing. I was experiencing so much love, so much joy, I needed this so much!!!”