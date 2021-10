Robes arangkada nangako sa patuloy na pag-unlad ng SJDM

Naghain ng Certificate of Candidacy (COC) sa Commission on Elections (COMELEC) sa lungsod sina San Jose Del Monte City, Bulacan Rep. Florida “Rida” P. Robes at kanyang asawang si SJDM Mayor Arthur Robes noong nakaraang linggo.

Tumatakbo ang mag-asawa sa ilalim ng administration party PDP-Laban.

Kabilang sa ticket ng ‘Arangkada’ ni Mayor Robes sina Enrique Delos Santos Jr. (Provincial Board Member); Efren Bartolome Jr. (Vice Mayor); Julieta Abela, Liezl Aguirre-Abat, Rosalyn Cabuco, Janet Reyes, Oliver Robes, and Glenn Villano (Councilors for District 1) at Benjamin Acibal Jr., Romeo Agapito, Argel Joseph Drio, Ryan Elfa, Celso Francisco and Vanessa Michelle Roquero (Councilors for District 2).

Nangako ang ‘Arangkada’ ticket na ipagpapatuloy nito ang ” dramatic development” ng San Jose Del Monte City mula sa government settlement area tungo sa highly urbanized city sa ilalim ng pamumuno ni Rep. Robes at Mayor Robes.