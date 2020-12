Roasted turkey ngayong Christmas

Kapag Thanksgiving sa Amerika, Roasted o Baked Turkey ang inihahanda. Sa atin naman, kapag Pasko madalas na naihahanda ang turkey sa mga sosyaling tahanan. Pero alam nyo bang kaya nyo ring mag-Roasted Turkey ngayong Pasko?

May nabibiling buong turkey sa mga palengke, lalo na sa Farmer’s Market sa Cubao, Quezon City at sa frozen section ng malalaking grocery stores.

Kailangan mo lang ng:

1 fresh turkey

1 tsp. chopped fresh thyme leaves

Rosemary

Kosher salt

Freshly ground black pepper

Ibabad ito sa isang baldeng may tubig, asin at asukal magdamag. Ang brine solution dapat ay 16 parts na tubig, 1 part salt at 1 part sugar. Puwedeng ipangsukat ang cup, baso o tabo.

Pagkababad ng 12 hanggang 24 na oras, pahiran ang tukey ng asin, paminta, thyme at rosemary leaves sa loob at labas.

Buksan ang oven ng 15 minuto sa init na 160 degrees Celsius. Ipasok ang turkey. Ang 6 kilo turkey ay mga tatlong oras na lulutuin.

Para malaman kung luto na ang turkey, buksan ang oven at saksakin ang isang bahagi nito. Tutulo ang katas. Kapag wala nang dugo, kulay mantika lang o tubig, luto na ito. O kaya ay saksakin ng maliit na kutsilyo ng sampung segundo at damahin kung mainit ang kutsilyo. Kapag mainit, luto na ang loob.

Para naman sa gravy sauce niya, ito ang mga kailangan:

Pinakuluang lamang loob at leeg ng turkey (tadtarin na may celery at sibuyas) o lagyan ng chicken cubes. Dapat ay pakuluan ito ng 30-45 minutes

Mantika ng tukey mula sa pinagbake-an (pan drippings)

Arina

Butter

White wine

Kunin ang pan sa oven na pinagsaluhan ng mantika ng turkey. Ilagay ito sa stove at painitin kasama ang natural na mantika. Lagyan ng kaunting pinagpakuluan ng lamang loob ng turkey. Ilagay ang arina. Idagdag ulit ang mantika mula sa pan drippings. Maglagay ng 1 tasang white wine. Magdagdag ng butter. Ihalo na ang sabaw ng pinagpukuluan ng lamang loob. I-chop ang lamang loob at idagdag sa ginawang gravy.

Ayan na! Ready na ang roasted turkey. Pero kung ayaw mo nang mahirapan, order na lang ka Chef Dino Datu na nagturo sa atin ng napakasarap na roasted turkey at gravy sauce. May kasama pang cheese bibingka ng kanyang asawang si Chef Gel Salonga. Kontakin lamang sila sa: 09173116965

* May kakaiba ba kayong recipe o menu na nais ibahagi? Ipadala sa FB: Patikim Nga o mag-email sa marou70@gmail.com