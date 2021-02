Road trip pantanggal bagot

Nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagroad trip sa Southern Tagalog nitong nakaraang linggo at hindi naman ako nagsisi pagkatapos dahil kahit paano ay nawala ang pagkabagot na dulot ng patuloy sa paghaba at tila mas mahaba pang epekto ng pandemya na naging dahilan malimitahan ang ating mga galaw na unti-unti nang napupuno sa katawan ko.

Mula Quezon City biniyahe ko ang Lemery, Batangas gamit ang rutang Skyway Naiax, Coastal Road, Cavitex at Alfonso, Cavite via Magallanes (unang beses kong dumaan sa Magallanes pero hindi naman ako nadismaya sa mga lansangan dahil kahit paano ay katanggap-tanggap naman ito kumpara sa ibang lugar na napuntahan ko.

Mabilis lamang ang biyahe mula Quezon City hanggang sa paglabas ng Cavitex pero nagkakaroon ng bahagyang pagkaantala dahil sa stop and go system na ipinapatupad ng mga operatiba ng trapiko ng lokal na pamahalaan na nakakasakop sa lugar upang hindi mabalagoong ang mga paluwas at papasok ng naturang expressway mula sa Kawit at sa lunsod ng Cavite.

Pagkalagpas nito ay ang mga normal na situwasyon na lamang sa lansangan ang aking naranasan gaya ng mabagal na dump truck, traysikel na ayaw tumabi at mga dyipni na sakay dito, baba doon kaya medyo humaba ang biyahe.

Paglabas ko ng junction ng Alfonso-Tagaytay-Nasugbu junction ay inisip kong sumaglit sa Tagaytay upang mananghaliajn subalit hindi ko na itinuloy, ang dahilan ay ang sandamakmak na tao sa mga establisiyemento sa nabanggit na lugar.

Ipinasya ko na lang na mag-stop over sa tindahan ng karne sa may junction ng Lemery-Nasugbu at bumili ng 2 kilong laman ng baka at isang may kalakihang binti na kalaunan, pagbalik ko sa QC ay aking pinalambot at kinabukasan ay inumpisahang lantakan.

Mula sa junction ay maayos na kalsada patungo sa Lemery dahil ang dating ginagawang kalsada sa may tapat ng Canyon Cove ay tapos na kaya lumapad na ito at hindi na kagaya ng dati na stop and go ang situwasyon.

Mula doon ay marami pang mga stop and go na situwasyon sa kalsada patungo sa kabayanan ng Lemery kaya hindi rin masyadong makakahataw ang mga motorista, mas magandang i-enjoy na lamang ang mga tanawin kesa pairalin ang inip sa bagal ng takbo.

Sa bahaging ito ay tila hindi na ramdam ang sindak ng Covid-19 dahil bagama’t nakaface mask ang mga tao, nagbalikan na ang mga puwesto sa gilid ng kalsada ng mga nagtitinda ng prutas, gulay at kung anu ano pa gaya ng balisong na isa sa mga kilalang proudukto ng bayan at ng kalapit na Taal.

Pabalik ng Maynila ay nagvia Lipa Startollway na ako at pansamantalang tumigil sa Petron sa northbound upang mag-inat inat at humigip ng kapeng barako na gawa ng Cafe’ De Lipa.

Maghapon ang aabutin ng biyahe sa ganoong ruta, aabutan ka ng dilim pabalik sa Quezon City pero puwede nang masabi na ito ay mabisang pantanggal ng bagot, inip at pagkaburyong na dulot ng pandemya.

Walang quarantine checkpoint sa lugar na dinaanan ko kaya less hassle ang maneho, iwasan nga lamang na tumigil sa mga establisiyementong pinuputakte ng mga tao kagaya ng mga nasa Tagaytay.

Ayos ba?