‘Road to TI9’ simula na!

Halos ilang linggo pa lang ang nakalilipas matapos ang The International 8 ay paniguradong kapana-panabik na aksyon na naman ang masasaksihan ng mga DOTA 2 enthusiast sa pagbabalik ng mga torneo sa nasabing sikat na eSports game.

Magsisimula na sa Oktubre ang unang salang ng Minor at Major tournaments na magdedetermina kung sino-sinong mga koponan ang muling makakatungtong sa ‘The International 9’ sa susunod na taon at may tsansang muling humamig ng ilang milyong dolyar.

Sa ngayon, tanging sa Malaysia pa lang ang may inianunsiyong venue para sa Majors na susulong sa Nobyembre 9 hanggang 18, at may $1M dolyar na prize pool.

Heto ang ilan pang schedule sa nasabing torneo.

Andami tournaments na gagawin sa Dota 2.

Pero isa palang ang confirmed location.

Sana isang Majors ulit sa PH please ^_^

Aattend ako kapag nangyari yun haha. pic.twitter.com/HYfPV9nQ1Y — GamerNaHardcore🎮 (@Alter_Arma) September 6, 2018

Sa kasalukuyan, inaabangan ngayon ang malawakang roster shuffle ng ilang team, ang pinakamatunog ngayon ay ang paglisan nina Raven at Sam_H sa Philippines-based TNC at aalamin pa ang magiging hakbangin ng dalawa sa mga susunod na araw. (Ray Mark Patriarca)